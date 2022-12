Keine stillen Nächte für Schweizer Polizei

Ein 35-jähriger Mann meldete der Polizei, dass er in seinem Sofa einen Menschen vermute, der zu ersticken drohe. Die ausgerückte Polizei-Patrouille traf den psychisch auffälligen Mann in seiner Wohnung an. Ein Arzt verfügte wenig später die Unterbringung in eine Fachklinik. Da in der Wohnung Marihuanageruch wahrgenommen wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung ab. Dabei wurden rund 50 Marihuana-Pflanzen, eine komplette Indooranlage mit diversem Zubehör und über 2000 Franken sichergestellt.