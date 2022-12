Mit 2 Promille und 235 km/h auf der A1 unterwegs

Am Christtag gegen 10.45 Uhr erstattete eine Autolenkerin via Notruf Anzeige bei der Polizei wegen eines aggressiven Autofahrers auf der A1. Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung OÖ beteiligte sich an der Mitfahndung und entdeckte schließlich den betreffenden PKW gegen 11.11 Uhr im Bereich Eberstalzell. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, doch der Autofahrer fuhr weiterhin mit sehr stark überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Linz/Wien weiter.