39-Jähriger trat Tür ein und griff Ex-Frau (40) an

Schock für eine 40 Jahre alte Frau am Heiligen Abend in Wien: Mit Tritten gegen die Tür verschaffte sich am Vormittag ihr Ex-Mann gewaltsam Zutritt zur Wohnung, attackierte und bedrohte die 40-Jährige. Als er dann auch noch Geld verlangte, die Tasche der Frau an sich riss und davonlief, kam es zur weiteren Konfrontation im Innenhof der Wohnhausanlage.