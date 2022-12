Russland reißt zerbombtes Theater in Mariupol ab

Theater war mit Schildern mit Aufschrift „Kinder“ gekennzeichnet

Während der frühen Phase des russischen Angriffskrieges hatten am 16. März ukrainische Zivilisten Zuflucht in dem Theaterbau gesucht, der mit riesigen Schildern, auf denen „Kinder“ zu lesen war, gekennzeichnet wurde. Dessen ungeachtet wurden das Gebäude von russischen Bomben zerstört und zumindest 300 Menschen getötet, so die ukrainischen Angaben. Russland bestreitet indes, das Theater bewusst als Angriffsziel genommen zu haben.