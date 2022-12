Keine Zigaretten: 15-Jährige verprügelte Mutter

Vergeblich hat ein erst 15 Jahre altes Mädchen am Donnerstag in Wien von ihrer Mutter Zigaretten gefordert und ist daraufhin in Rage auf die Frau losgegangen - mit Schlägen und Fußtritten. Als der Vater dazwischenging, bedrohte die Jugendliche die Eltern mit einem Klappmesser. Polizeieinsatz!