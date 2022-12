Was der Truthahn mit Weihnachten zu tun hat

Martin verzog sein Gesicht: „Wäh – man muss sich wirklich küssen?“ Und der Vogel erwiderte: „Ja, klar! In Amerika gibt es auch ein spezielles Weihnachtsessen. Und was glaubst du, was da auf den Tisch kommt? Ein Truthahn. Truthähne sind übrigens die weltweit größten Hühner. Der Heilige Abend heißt in den USA ,Christmas Eve‘. Und in der Nacht von 24. auf den 25. Dezember kommt Santa Claus zu den Kindern und bringt Geschenke. Dafür hängen die Kinder ihre Socken über dem Kamin auf. Am liebsten hat Santa es, wenn er beim Christbaum ein Glas Milch mit Keksen findet.“