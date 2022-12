Die Anwältin der Musen und Modelle von Klimt & Co

Klimt am Attersee

Doch viel öfter geht es in Hubers Werken um Frauen, um die Musen und Modelle von Künstlergenies des Jugendstils. Wie eine Anwältin verhilft sie ihnen in Videos zu Stimme und Erinnerung. So spürte sie Gustav Klimts Muse Emilie Flöge in einer Videoinstallation für die Villa Paulick in Seewalchen am Attersee nach.