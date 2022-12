Burschen brachen in Schule und Firma ein: Gefasst!

Auto gestohlen.

Und dann wurde noch ein Auto gestohlen. Dieses war auf dem Areal einer Werkstätte in Bodensdorf abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich am Montag durch Aufzwängen der Werkstättentüre Zugang, klauten zwei Schlüssen und nahmen dann das Fahrzeug in Betrieb. Am Mittwoch konnte der Pkw im Ortsgebiet von Tiffen bei Feldkirchen wieder gefunden werden, von den Tätern fehlt jede Spur.