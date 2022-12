Verrückter Football-Fan bei Banküberfall verhaftet

Am 16. Dezember wurde Bubadar in Bixby, Oklahoma festgenommen, nachdem er mit einer Waffe und einer Maske ausgestattet die „Tulsa Teachers Credit Union“-Bank überfallen haben soll. Laut „Fox“ habe eine Augenzeugin die Polizei verständigt, die den Chiefs-Fan kurze Zeit später in dessen Auto fand - Waffe und Geld inklusive.