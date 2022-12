Rainer Schönfelder: „Ich mache mir Sorgen“

Kennengelernt haben sich Rainer Schönfelder und Wolfgang Kniewasser, dessen Vater Johann 1974 im Kitzbühel-Slalom Zweiter hinter Hansi Hinterseer war und den Slalom-Weltcup in dieser Saison als Dritter beendete, 2011 beim Karriereabschlussfest von Stefan Koubek in Kitzbühel. Heute sind sie in Wien quasi Nachbarn. Die „Krone“ traf Schönfelder in der Zahnarzt-Praxis von Kniewasser. Der Kärntner verfolgt das Ski-Geschehen weiter sehr aufmerksam. Vor dem Slalom in Madonna sagt der 45-Jährige: „Die technischen Disziplinen machen mir Sorgen. Ich habe auch immer die zweite Reihe beobachtet. Nationen wie Norwegen und die Schweiz waren da immer wahnsinnig gut positioniert. Das ernten wir jetzt. Unser Mannschaftsgefüge ist nicht mehr so stark wie früher.“