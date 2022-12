Vorarlberg-Equipe schlägt auf dem Transfermarkt zu

Mit Moran Vermeulen konnte der Gesamtsieger der österreichischen Rad-Bundesliga 2021 ins Ländle gelotst werden. „Er war ein absoluter Wunschkandidat, den wir bereits länger am Zettel hatten“, verrät Kofler, über den 25-jährigen Steirer, der die letzten drei Jahre in Wels engagiert und dessen Bruder Mika als Langläufer bei Olympia in Peking am Start war. „Moran ist ein Typ, der Rennen gewinnen will.“