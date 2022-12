Von Polizeiauto überrollt: „Nicht grob fahrlässig“

Die Mühlen der Justiz mahlen langsam. Das spürt Katharina Gerhardter-Kinner schon seit mehr als einem Jahr schmerzlich. Die Lungauerin verlor am 18. November 2021 ihren Sohn Andreas (15) bei einem tödlichen Verkehrsunfall auf einem Feldweg in der Gemeinde Göriach. Der Mopedfahrer wurde bei einer Verfolgungsjagd von einem Polizeibus, Modell VW T6, überrollt und verstarb noch an der Unfallstelle.