EU-Gaspreisdeckel soll nun Preiskampf abwenden

Die Energiepreise waren seit der zweiten Hälfte 2021 in der EU und auch weltweit sprunghaft angestiegen. Den bisherigen Höchststand von 340 Euro pro Megawattstunde erreichte der Gaspreis am maßgeblichen EU-Großhandelsplatz TTF an der niederländischen Börse am 26. August, zuletzt waren es am Montag 110 Euro pro Megawattstunde.