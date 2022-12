Es menschelt wieder beim Ö3-Weihnachtswunder

Traditionelles Christbaum-Loben

Untergebracht sind die drei Moderatoren im Ö3-Weihnachtswunder-Dorf am Kornmarktplatz. Sie wohnen, schlafen und duschen also dort. „Dieses Jahr haben wir das erste Mal zwei Schlafcontainer, weil der Robert so schnarcht“, lacht Gabi Hiller. Bei so viel Nähe lerne man die Kollegen sehr gut kennen, wie Andi Knoll erzählt: „Es gibt keine Körperstelle, die wir noch nicht gesehen haben.“