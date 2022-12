Mülltransport an Rumäniens Grenze abgewiesen

Erst am Freitagabend ist bekannt geworden, dass der rumänische Botschafter Emil Hurezeanu nicht so bald auf seinen Posten in Wien zurückkehren wird. Mit einer Rückkehr Hurezeanus sei erst dann zu rechnen, wenn Wien in der Angelegenheit der Schengen-Erweiterung den Kontakt zu Bukarest suche, hieß es in rumänischen Medienberichten.