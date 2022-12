Crosser schließen nicht an Freitags-Leistungen an

Österreichs Crossfahrer haben beim Weltcup in Cervinia nicht an ihre Leistungen vom Freitag anschließen können, als Olympiasieger Alessandro Hämmerle vor Jakob Dusek den Sieg eingefahren hatte. Keiner schaffte es in das große Finale der Top vier, die um die weiteren Ränge fahrenden Dusek und Julian Lüftner wurde Fünfter bzw. Achter. Der Sieg ging erstmals in seiner Laufbahn an den Franzosen Loan Bozzolo.