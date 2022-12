Weihnachtsgewand macht Schoko bis zu 195% teurer

Die Lieblingsschokolade in der schicken Weihnachtsbox, die liebste Nascherei der Kinder in festlich-bunter Verpackung: Wer derzeit durch ein heimisches Lebensmittelgeschäft geht, kommt an den Weihnachtseditionen der beliebtesten Süßigkeiten der Österreicherinnen und Österreicher nicht vorbei. foodwatch Österreich hat sich vor den Feiertagen die Naschwaren in Weihnachtsverpackung in verschiedenen Läden angeschaut und die Preise mit jenen Verpackungen verglichen, die üblicherweise übers Jahr erhältlich sind.