Dornbirner ÖVP tobt und fordert Entschuldigung

In der Stadtvertretungssitzung am Donnerstag hatte Julian Fässler bei der Wahl zum Vizebürgermeister die Nase knapp vor Juliane Alton. Die Grüne Abgeordnete zeigte sich zunächst als faire Verliererin und gratulierte Fässler. Am Freitag tat sie ihren Unmut kund und sprach von einer „gekauften Stimme“ der Schwarzen.