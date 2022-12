Bis zu 10 Grad: Mildes Wetter kurz vor Weihnachten

Der Freitag wird regnerisch und bewölkt. Die Schneefallgrenze liegt nördlich des Alpenhauptkammes bei rund 500 Metern Seehöhe, weiter im Süden und Südosten hingegen zwischen 500 und 1000 Meter. In Teilen Kärntens, der südlichen Steiermark und dem Burgenland kann auch Eisregen auftreten und für glatte Straßen sorgen. Dazu kommt meist schwacher Wind aus nordwestlichen Richtungen, im Osten ist er mäßig auflebend. In der Früh werden minus 4 bis plus 2 Grad erwartet. Tagsüber werden maximal plus 5 Grad erwartet.