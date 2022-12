Gemeinsam Kinderaugen zum Leuchten bringen

150 Herzenswünsche sind derzeit noch offen

So funktioniert’s: Seit Mitte November konnten Wünsche von Kindern, die sonst wohl traurige Weihnachten verbringen würden, bei der Volkshilfe eingebracht werden. Von Lego über Kleidung bis zum „Tut Tut Auto“ ist eigentlich alles dabei. Jetzt schaut man, dass möglichst viele der Wünsche auch erfüllt werden können. Das geht ganz einfach: Man klickt auf burgenlandschenkt.at, sucht sich den Wunsch eines Kindes aus, kauft das Geschenk und gibt es – weihnachtlich verpackt – an einem der Abgabeorte, die ebenfalls auf der Homepage zu finden sind, ab. Bis 19. Dezember kann man so zu einem besonderen „Christkind“ werden und Kindern ein bisschen Hoffnung schenken.