„Super-Lisi“ fehlten nur 21 Hundertstel zum Sieg

Für den Weltcup-Super-G am Freitag in Gröden hätte Lukas Feurstein einen fixen Startplatz - den der 21-Jährige aber nicht in Anspruch nimmt. Sein Fokus liegt auf Alta Badia (It), wo er am Sonntag und Montag auf der „Gran Risa“ debütiert. Daran ändert auch der Ausfall beim EC-RTL in Zinal (Sz) nichts. „Trotz zweier Innenskifehler bin ich weitergefahren“, schildert der Head-Pilot. „Dann habe ich es aber von der Linie übertrieben und bin raus.“ Der beste Vorarlberger war gestern sein Mellauer Vereinskollege Noel Zwischenbrugger. Der 21-Jährige kam 2,26 Sekunden hinter Sieger Livio Simonet (Sz) auf Rang 23.