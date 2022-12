Uralt-Gesetz verbietet Holzöfen im Kleingarten

Ein Sprecher von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) will sich nicht festlegen. Änderung des Kleingartengesetzes bzw. der Bauordnung seien für Herbst 2023 vorgesehen. „Derzeit ist vieles in Diskussion“, heißt es aus dem Rathaus. Allerdings ist die aktuelle Stoßrichtung der Stadt „Raus aus fossiler Energie“, hin zu Solaranlagen, Wärmepumpen und Co. Auch Kleingärtner sollten diese Energieformen künftig verstärkt nutzen.