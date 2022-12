Das große Zittern bei tiefen Minusgraden

Auch in der Nacht auf Mittwoch sollte es noch einmal kalt werden„, so Haselhofer. Er rechnet mit Temperaturen zwischen - 9 und -4 Grad an. Danach sollte es wieder ein klein wenig wärmer werden. “Dann sind die Nächte nicht mehr so klar", so Haslhofer. Dafür kann am, Wochenende wieder etwas Schnee fallen, was die Chancen auf Weiße Weihnachten steigen lässt.