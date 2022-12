Camping-Firma „rettet“ Ort vor 400 Flüchtlingen

Lage an Bundesstraße auch ein Grund für Umzug

Der Spezialist für Wohnwagen brach mittlerweile seine Zelte in Ohlsdorf ab und zog nach Redlham. „Die Lage direkt an der B 1 ist top, es ist auch günstiger, und es gab leider auch Probleme mit Flüchtlingen, die in der Nähe unserer Firma untergebracht sind. Es gab auch mehrere Polizeieinsätze“, so Geschäftsführer Markus Waser. Kaiß ist erleichtert: „Es hat kein gutes Bild gemacht, dass direkt neben der Bundesstraße eine Betriebsanlage lange leer stand und nicht in Schuss gehalten wurde.“