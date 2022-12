Désirée Nosbusch: Eine sehr emanzipierte Frau

In die Geschichte der Gegenwart, bist du bei den Dreharbeiten für den „Irland-Krimi“ eingetaucht, von dem am Samstag ja wieder eine Folge läuft, mit dir als Psychologin in der Hauptrolle. In dieser Reihe gehts u. a. auch um den Nordirland-Konflikt.

Ja, und ich war sehr überrascht, wie sehr dieser Konflikt nach wie vor auf beiden Seiten spürbar ist, obwohl ja schon seit fünfzehn Jahren die Waffen ruhen. Nur ein Beispiel: Mein über 70-jähriger Fahrer wurde richtig panisch, als er gehört hat, er solle in Nordirland übernachten. Als früherer Polizist hatte er einfach zu viel Schlimmes erlebt. Dieser jahrelange Kampf mit Waffengewalt ist meinem Empfinden nach bis jetzt von den Menschen auf beiden Seiten nicht verarbeitet. Man spürt das nicht nur in Belfast, wenn man an diesen Zäunen vorbeigeht.