Advent in einer ganz besonderen Familie

An der Grenze getrennt

Die beiden Zehnjährigen sind Cousins, kommen aus Syrien und haben sich im Kinderdorf zufällig wiedergetroffen. „Ich bin vor einem Jahr mit meinem Bruder vor dem Krieg geflüchtet. Zuerst im Boot, dann in LKWs. An der österreichischen Grenze hat uns die Polizei getrennt und mich hierhergebracht. Mein Bruder wohnt seither in einem Jugendheim in Graz. Zu Weihnachten kommt er mich besuchen“, sagt Hakim in einwandfreiem Deutsch und blickt mit glänzenden Augen durch seine Brille.