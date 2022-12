Callejon: 20 Jahre Anarchie im Mantel des Metal

Ihr seid aus Düsseldorf, bekanntermaßen die Wiege des Punk in Deutschland. Seid ihr von dieser Szene aus den späten 70er-Jahren inspiriert oder zu jung dafür?

Für die Fehlfarben-Abteilung waren wir zu jung, um sie aktiv mitzubekommen. Das gleiche gilt für Kraftwerk. In unserer Jugend waren natürlich die Toten Hosen extrem präsent und sind es heute noch. Die Broilers gibt es sogar schon länger als uns und sie sind in der Punk-Szene verwurzelt. Wir haben aber schon gemerkt, dass es Szene und Strukturen schon gab, als wir noch ganz klein in der Musik unterwegs waren. Es gab in Düsseldorf auch eine kleine Nu-Metal-Szene, die allerdings keine großen Wellen schlug. Wir hatten viele Proberäume und Leute, die Studios hatten. Die digitalen Möglichkeiten waren noch nicht so gegeben und so waren wir froh, dass da schon viel Bestand hatte. Wären wir im Dorf groß geworden, hätte das die Dinge schwieriger gemacht. Vor allem konnten wir damals Konzerte spielen. Man brauchte keine Bookingagentur, denn die autonomen Zentren haben sich miteinander vernetzt. Wir waren viel in der Screamo-/Hardcore-Szene unterwegs. Da spielten an einem Abend Bands aus dem Crust, dem Hardcore und dem Black Metal, aber es gab einen gemeinsamen Spirit. Das ist heute sehr schwierig geworden. Ohne Bookingagenturen geht heute kaum noch was.