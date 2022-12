Nun könnten Österreichs Busfahrer streiken

Da teilte die Gewerkschaft Vida am Freitag in einer Aussendung mit. Die Arbeitgeber boten bisher eine Gehaltserhöhung um acht Prozent, die Gewerkschaft fordert hingegen ein Plus um 12,5 Prozent sowie Änderungen bei den Rahmenbedingungen. Laut ihr sollen geteilte Dienste ohne bezahlte Pause an einem Kalendertag abgeschafft werden. Darüber hinaus soll es bereits nach fünf Jahren im Dienst einen Lohnsprung geben. Bisher sind diese im Kollektivvertrag (KV) erst nach zehn und 20 Jahren vorgesehen.