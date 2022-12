„Munitionsnachschub nicht mehr gewährleistet“

„Munitionsnachschub nicht zur Gänze gewährleistet“

Im Ukraine-Konflikt sei man aktuell in einer Phase, wo es keine „Big Bangs“, also keine großen Offensiven, gäbe. Im Gegenteil: „Die Abnutzungserscheinung sind klar erkennbar“, so der leitende Redakteur. „Es ist ein Konflikt, wo viel verschossen wird und es viel Verpflegung - in Form von Munition - braucht“ Der Munitionsnachschub können aber nur mehr zum Teil gewährleisten werden, wie folgende Zahlen eindrücklich zeigen: Experten gehen davon aus, dass im Bereich der Flugabwehrraketen bereits jetzt die Produktionskapazität der letzten neun Jahre verschossen wurden, von Panzerabwehrraketen der letzten 15 Jahre. Russland reagiert und bezieht Granaten aus Nord Korea. „Kein gutes Zeichen für die Aggressoren“, sagt Tikal.