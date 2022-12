Mick Schumacher sagt seinen Kritikern den Kampf an

Zwar gestand sich Schumacher Fehler in der Herangehensweise in der letzten Saison ein, in eine andere Klasse zu wechseln, sei für ihn dennoch keine Option. „Ich weiß, was ich kann, habe es in den Junior-Kategorien bewiesen und sehe keinen Grund, warum mir das in der Formel 1 nicht auch gelingen sollte."