Wetter am Wochenende bringt Schnee und Kälte

Am Samstag überwiegen im ganzen Land die Wolken. Zunächst schneit es nur im Westen und Norden ein wenig. Am Nachmittag werden einerseits die Schneefälle an der Alpennordseite häufiger und kräftiger, andererseits beginnt es auch von Süden her in Kärnten, der Steiermark und dem Burgenland immer häufiger zu regnen oder zu schneien. Die Schneefallgrenze liegt im Westen oft von Beginn an in tiefen Lagen, im Süden zunächst zwischen 600 und 1000 Metern, sinkt aber auch dort abends bis in tiefe Lagen. Der Wind frischt erst zum Abend hin am Alpenostrand etwas auf. Auf minus vier bis plus drei Grad in der Früh folgen Tagesmaxima von null bis vier Grad.