Kirche forciert in Vorarlberg den Klimaschutz

Die Schöpfungsverantwortung ist eines der zentralen Themen der Katholischen Kirche. „Den Begriff wollen wir in Zukunft wirklich ernst nehmen und konkret etwas tun“, berichtet der Nachhaltigkeitsreferent der Diözese Feldkirch, Jürgen Mathis. Mathis spielt damit einerseits auf Klimaschutzmaßnahmen in den 125 Vorarlberger Pfarren an, andererseits aber auch auf Bewusstseinsbildung in Richtung Gläubige.