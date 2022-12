Das ehemalige Cubus im AEC hat neuen Pächter

Bistro-Konzept

Der neue Pächter hat in Linz-Urfahr erst kürzlich das „Beenie.all day“ übernommen und betreibt in der Altstadt zusätzlich das „Rechyyy‘s“. Im ehemaligen Cubus will man schon ab Jänner des kommenden Jahres mit einem Bistro-Konzept vor allem die Museumsbesucher bedienen. „In enger Abstimmung mit dem AEC sollen in Zukunft auch die Liebhaber der gehobenen Gastronomie auf ihre Kosten kommen“, heißt es in der Aussendung außerdem. Übrigens: Den Namen „Cubus“ wird man beibehalten.