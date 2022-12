Handball: Hard punktet bei 30:30-Remis erstmals

Der HC Hard hat zum ersten Mal in einer Gruppenphase im Handball-Europacup punkten können! Österreichs Vizemeister erkämpfte sich im fünften Spiel der Gruppe C der European League vor eigenem Publikum im „Kellerduell“ mit Balatonfüredi KSE ein 30:30-Remis. Zuvor hatte es in Pool-Partien zehnmal nichts zu holen gegeben, darunter viermal im laufenden Bewerb.