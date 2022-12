Ronaldo: Portugals Joker im WM-Achtelfinale?

Cristiano Ronaldo steht heute Abend im letzten Achtelfinal-Spiel der WM in Katar nicht in der Startformation der Portugiesen beim Aufeinandertreffen mit der Schweiz. Ungewöhnlich, geht es nach den „Krone“-WM-Experten Peter Stöger und Michi Konsel. Dennoch könnte CR7 im Kampf um den Aufstieg ins Viertelfinale zum großen Joker für Portugal werden. Wie das gelingen könnte und wie gut der Exzentriker Ronaldo in die Elf von Cheftrainer Fernando Santos integriert ist, bespricht Moderatorin Katie Weleba in Teil 2 des täglichen „Krone“-WM-Studios mit den Experten Stöger und Konsel.