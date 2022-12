IOC: Sanktionen gegen Russland und Belarus bleiben

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hält ungeachtet der anlaufenden Quali-Wettkämpfe für die Sommerspiele 2024 in Paris an seinen Sanktionen gegen Russland und Weißrussland fest. Jetzt sei nicht die Zeit für eine Aufhebung der Maßnahmen, sagte IOC-Sprecher Mark Adams am Montag. „Die Sanktionen sind nach wie vor in Kraft.“