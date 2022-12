Erstflug für türkische Stealth-Drohne Roter Apfel

Angetrieben von einem einzelnen Strahltriebwerk des ukrainischen Zulieferers Ivchenko-Progress, ähnelt die neue türkische Aufklärungs- und Kampfdrohne äußerlich dem chinesischen Stealth-Fighter Chengdu J-20. Nur, dass kein Pilot drinsitzt: Baykars „roter Apfel“ soll in vielen Szenarien autonom agieren - und scheint in der Entwicklung bereits weit fortgeschritten zu sein, wie der Hersteller in einem neuen Video demonstriert.