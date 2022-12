Riesenschildkröte „Jonathan“ ist 190 Jahre alt

Als Höhepunkt der Geburtstagsfeierlichkeiten wird dem Jubilar am Sonntag eine Geburtstagstorte aus seinen Lieblingsspeisen serviert: Nach Angaben seiner Pfleger mag „Jonathan“ besonders gerne Karotten, Salat, Gurken, Äpfel und Birnen. Der Zustand der Schildkröte wurde im Dezember 2015 mit „alive and well“ (am Leben und wohlauf) beschrieben. Jedoch habe „Jonathan“ neben seinem Geruchssinn auch seine Sehkraft verloren, könne aber noch exzellent hören.