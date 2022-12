Adelina (7) kämpft gegen böse Zellen im Körper

Behandlung in der Kinderonkologie

„Schon am nächsten Tag mussten wir auf die Kinderonkologie des Kepler Uniklinikums“, sagt Merselina. Die niederschmetternde Diagnose: Blutkrebs. „Wir wussten erst nicht, welche Art der Leukämie sie hat. Weitere Untersuchungen ergaben, dass Adelina am Typ AML erkrankt ist - einer akuten, aggressiven Form.“