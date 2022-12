Wertehaltung im Fußball - Gibt es das noch?

Hasstiraden von Teamchefs und Spielern, Ausschreitungen und Gewaltaufrufe der Fans. Die WM sorgt nicht nur wegen der spielerischen Leistung der Fußballteams für Aufsehen. Positive Werte wie Respekt und Toleranz scheinen im Fußball kaum mehr Platz zu finden. Doch woran könnte das liegen? Funktioniert ein respektvoller Umgang in anderen Sportarten besser? Beeinflusst das Verhalten in den Vereinen die Fankultur? Wie sieht das die „Krone“-Community? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren.