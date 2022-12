3 Bewerbe, 3 Siege! Rodler zum Auftakt unschlagbar

„Man kann sagen, das ist perfekt“, sagte Madeleine Egle auf eine diesbezügliche Frage im ORF-Interview, nachdem sie zweimal Laufbestzeit fixiert und eben auch ihre Schwester an diesem Tag gewonnen hatte. „Ich bin mega-happy. Am Start (im zweiten Lauf, Anm.) habe ich ganz kurz einmal gezappelt. Aber es ist sich ausgegangen.“ Für den für Sonntag angesetzten, im Vorjahr in Tirol von ihr gewonnenen Sprint-Bewerb gab sie sich zuversichtlich. Auch das Rennen im Männer-Einsitzer ist für Sonntag angesetzt.