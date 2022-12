WM 2026: FIFA denkt über Modusänderung nach

Der Fußball-Weltverband FIFA und die Turnierorganisatoren denken einem „Guardian“-Bericht zufolge über eine Formatänderung für die kommende Mega-WM 2026 nach. Bisher soll die erste Endrunde mit 48 Mannschaften in den USA, Kanada und Mexiko in der Vorrunde in 16 Dreiergruppen gespielt werden. Dem Bericht zufolge werde derzeit während der WM in Katar „informell“ über die Möglichkeit mit zwölf Vierergruppen gesprochen.