Straßenbahn schob Lieferwagen gegen Ampelmast

Per Leiter aus Fahrzeugwrack

„Als die alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen, wurde der Fahrzeuglenker beim Verlassen des Fahrzeugs über eine Leiter unterstützt“, berichtete die Wiener Berufsfeuerwehr via Aussendung. Der Fahrer hatte sich beim Unfall Verletzungen zugezogen und wurde nach der Erstversorgung ins Spital eingeliefert.