Frau Holle lässt es in Kärnten schneien!

„Auf den Bergen können wir am Freitag mit zehn Zentimeter Neuschnee rechnen, in tieferen Regionen mit fünf“, gibt Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet bekannt. Und auch in der Kärntner Landeshauptstadt hat es Frau Holle in den frühen Morgenstunden bereits schneien lassen. Bis Mittag schneit es leicht bis mäßig. „Am Nachmittag ist auch mit etwas Regen zu rechnen.“