Nicht alles was kracht, bringt zu Silvester Freude

Rakete in Auto explodiert

Erst im Oktober ist es im Mühlviertel zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen, als in einem Auto ein Kracher explodierte. „Das war eine 200-Gramm-Rakete, deren Explosion im Umkreis von 1,5 Meter tödlich ist“, so Kreilmeier. In diesem Fall hatten die Autoinsassen großes Glück - der Beifahrer sprang gerade noch rechtzeitig aus dem Fenster, erlitt „nur“ Rissquetschwunden. Aber: Das 50.000 Euro teure Auto, in dem der illegale Feuerwerkskörper explodierte, war schrottreif. So ist es auch kein Wunder, dass in Österreich jedes Jahr 100ß Personen durch Feurerwerkskörper verletzt werden, davon 200 Kinder.