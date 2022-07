Bereits Dutzende Tote bei Bandenkämpfen in Haiti

In Port-au-Prince, der Hauptstadt des Karibikstaats Haiti, sind binnen fünf Tagen bei Bandenkämpfen mindestens 89 Menschen getötet und 74 verletzt worden. Weitere 16 Menschen würden vermisst, berichteten haitianische Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Menschenrechtsorganisation RNDDH (Nationales Netzwerk für die Verteidigung der Menschenrechte). Mindestens 127 Häuser seien in Brand gesteckt oder zerstört worden.