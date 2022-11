Nach KV-Verhandlungen: „Preise werden steigen“

Gewerkschafter: „Streiken nur, wenn es wirklich notwendig ist“

Das Druckmittel war im Handel immerhin groß: Die Gewerkschaft hat - sollte es zu keiner Einigung kommen - mitten in der Vorweihnachtszeit Streiks angekündigt. Der Geschäftsführer der gpa Wien, Mario Ferrari, erklärt aber, warum Streiks notwendig seien: „Wir machen das nur, wenn man am Verhandlungstisch nicht weiterkommt“. Die Mitarbeiter im Handel hätten gerade in den Pandemiejahren viel geleistet und hätten sich daher „eine Wertschätzung in Form von Geld“ verdient.