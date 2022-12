Ein Zeichner kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Zurück zu den Wurzeln! So könnte der Untertitel für Oliver Dorfer’s aktuelle Werkschau „the dotproject“ in der Galerie in der Schmiede lauten. Der Künstler kehrt dem Internet den Rücken und geht zur Zeichnung zurück. Der besonderen Maltechnik, die in ihn bekannt gemacht hat, bleibt er aber dennoch treu.