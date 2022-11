Ausstieg aus Ostliga - Bruck zieht die Reißleine!

Rückschlag für Schlusslicht Neustadt

Der Rückzug aus der Ostliga, durch den alle bisherigen Bruck-Spiele aus der Wertung fallen, wirkt sich auf Stripfing und Wiener Neustadt nachteilig aus. Der Vorsprung des Tabellenführers auf TWL reduziert sich auf fünf Punkte. Das Schlusslicht, das im Herbst einen seiner drei Siege gegen Bruck feierte, hat nun vier Zähler Rückstand auf den Vorletzten. Die Hoffnung von Wiener Neustadt: Stand jetzt würde es nur zwei Absteiger aus der Regionalliga Ost geben. Sollten Rapid II und die Young Violets in der zweiten Liga bleiben, dann muss sogar nur eine Mannschaft in die Landesliga runter.



„Sieger“ gibt es natürlich auch durch den Brucker-Rückzug. So darf sich Aufsteiger Scheiblingkirchen, neben TWL Elektra und Traiskirchen, über einen Sprung auf den fünften Platz nach 16. Runden freuen. Die Knaller-Elf machte somit gleich vier Plätze gut.



So würde die neue Tabelle der Regionalliga Ost dann aussehen: