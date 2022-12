Österreicher spenden trotz Teuerung viel

Absetzbarkeit von Spenden sorgt für Kopfschütteln

Einen Wermutstropfen gibt es dennoch. 94 Prozent aller Spenden können von der Steuer abgesetzt werden. Der Rest, darunter Beiträge für Tierschutz und Bildung, fällt seit 13 Jahren durch den Rost. Hintergrund sind absurde Regeln: So ist Bildung in Entwicklungsländern begünstigt, an heimischen Brennpunktschulen nicht. Ebenso wird der Schutz der Wildtiere steuerlich anerkannt, der von Haustieren nicht. Und für Stiftungen gilt nur eine befristete Absetzbarkeit. Die Frustration bei Spendenden und Stiftenden sei laut Lutschinger daher groß.